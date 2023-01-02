Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Майли Сайрус анонсировала выход новой песни

Газета.Ruиещё 1

Американская певица Майли Сайрус анонсировала релиз своего нового сингла. Песня получила название «Flowers», ее выход назначен на пятницу, 13 января.

Майли Сайрус анонсировала выход новой песни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Новый год, новая Майли, новый сингл. «Flowers» 13 января», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Сайрус. К посту прикреплен 18-секундный тизер композиции.

Последний на данный момент альбом Майли Сайрус «Plastic Hearts», который стал седьмой пластинкой в дискографии певицы, вышел в ноябре 2020 года. Ключевой сингл с него, песня «Midnight Sky», вошел в число самых известных и популярных работ исполнительницы.

Ранее «Газета.Ru» публиковала фотогалерею с самыми яркими снимками Сайрус к 30-летию певицы.

Звёзды,Майли Сайрус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители