Майли Сайрус анонсировала выход новой песни

«Новый год, новая Майли, новый сингл. «Flowers» 13 января», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Сайрус. К посту прикреплен 18-секундный тизер композиции.

Последний на данный момент альбом Майли Сайрус «Plastic Hearts», который стал седьмой пластинкой в дискографии певицы, вышел в ноябре 2020 года. Ключевой сингл с него, песня «Midnight Sky», вошел в число самых известных и популярных работ исполнительницы.