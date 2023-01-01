Больше не вместе: главные разводы 2022 года

2022 год был непростым для всех. Популярные звезды тоже сталкивались с трудностями: расставались с любимыми, разводились и узнавали об изменах. Расскажем о самых громких, неожиданных и скандальных расставаниях.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Александр Молочников и Екатерина Варнава

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Александр Молочников и Екатерина Варнава были вместе с 2020 года. Вначале пара скрывала свои отношения, но в их соцсетях все чаще стали появляться совместные фото и на светские мероприятия молодые люди стали приходить вдвоем. Отрицать романтические отношения стало бессмысленно. Весной этого года влюбленные втайне ото всех поженились. Но, к сожалению, брак оказался крайне недолговечным — всего несколько месяцев. Открыто о причинах расставания никто и молодых людей не заявлял, но ходят слухи: что причиной разрыва стала неверность Александра. Однако, сам актер говорит, что жалеет, что потерял такую женщину.

Шакира и Жерар Пике

Певица Шакира и футболист Жерар Пике были вместе 12 лет и на протяжении всего этого времени в прессе то и дело ходили слухи о неверности футболиста. Но подтверждений этим словам никогда не было. К сожалению, в этом году пара заявила, что их отношения закончены. Причиной стала измена футболиста с молодой поклонницей. Шакира поймала возлюбленного с поличным. Несмотря на то, что пара никогда не регистрировала свои отношения официально, вместе они воспитывали двоих сыновей за опеку над которыми после расставания они бились друг с другом в суде. Шакира перенесла разрыв крайне тяжело: она выпустила песню и клип, в котором рассказывает, что бывший возлюбленный буквально вырвал у нее из груди сердце.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Очень часто эту пару ставили в пример, как одну из самых крепких в Голливуде. Джейсон с подросткового возраста мечтал жениться именно на Лизе. Именно поэтому было так не просто поверить в то, что их брак распался. Джейсон и Лиза прожили вместе 16 лет, за время их брака у них появилось двое детей. Но в январе этого года они заявили о расставании. Причиной стало то, что Джейсон стал востребованным актером, много времени проводил на съемках и турах, а Лиза хотела тихой загородной жизни. Бывшие возлюбленные уверяют, что им удалось сохранить хорошие дружеские отношения.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Актер и модель встречались более четырех лет и многие думали, что именно Камила станет женой Леонардо. Эти мысли подогревал и сам актер, говоря о том, что она та девушка, которая ему нужна. Также их отношения комментировали и друзья ДиКаприо, уверяя, что Камила станет той, кто получит заветное кольцо. Но неожиданно для всех пара рассталась. Сразу же после того, как модели исполнилось 25 лет. Интернет тут же взорвался от шуток, что Леонардо никогда не встречается с девушками старше 25 и для Камиллы он не сделал исключение.

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард