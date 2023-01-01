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20 минут назад

Жена шеф-повара Константина Ивлева впервые показала лицо ребенка

Катя Кобышева

Дочка родилась еще в апреле, но лишь сейчас молодая мама решила открыть лицо малышки публике. Валерия поделилась нежным снимком с подписчиками в соцсетях.

Жена шефа Ивлева впервые показала лицо ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого пара предпочитала не показывать лицо ребенка на фотографиях.

«Ну что, знакомьтесь! Ника Константиновна! Больше не будет смайликов на личике!» — такой подписью сопроводила снимок Валерия.

Конечно же, подписчики немедленно принялись высказывать свои предположения в комментариях: на кого больше похожа девочка - маму или папу.

Соцсети

Мнения, как водится, разделились. Но и в том, и другом случае комментаторы были щедры на комплименты.

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Звёзды,Константин Ивлев,
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