Жена шефа Ивлева впервые показала лицо ребенка

Дочка родилась еще в апреле, но лишь сейчас молодая мама решила открыть лицо малышки публике. Валерия поделилась нежным снимком с подписчиками в соцсетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

До этого пара предпочитала не показывать лицо ребенка на фотографиях.

«Ну что, знакомьтесь! Ника Константиновна! Больше не будет смайликов на личике!» — такой подписью сопроводила снимок Валерия.

Конечно же, подписчики немедленно принялись высказывать свои предположения в комментариях: на кого больше похожа девочка - маму или папу.

Соцсети

Мнения, как водится, разделились. Но и в том, и другом случае комментаторы были щедры на комплименты.