ДиКаприо снова заметили с потенциальной 23-летней возлюбленной

В то же время общение с Джиджи Хадид источники PageSix назвали «мимолетным»: модель не расстраивают новые фото с молоденькой подругой ДиКаприо, поскольку она «изначально не планировала ничего серьезного» и «не хочет бегать за актером». Уж не знаем, в чем тут дело: в том, что Джиджи уже не подходит Лео по возрасту, или, действительно, в разных приоритетах. Как бы ни было, Джиджи в этой истории — настоящий мудрец!