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48 минут назад

Леонардо ДиКаприо снова заметили с потенциальной 23-летней возлюбленной

Super.ru

Леонардо ДиКаприо провел новогоднюю ночь на яхте с 23-летней актрисой Викторией Ламас. Обладатель премии «Оскар» отдыхал в компании нескольких друзей, среди которых Дрейк и Тоби Магуайр. Вечеринка проходила в Сент-Бартсе в западной части Голливуда.

ДиКаприо снова заметили с потенциальной 23-летней возлюбленной
Фото: Super.ruSuper.ru

Совместные снимки Лео с Викторией еще больше подогрели слухи об их романе. За последнюю неделю парочку замечают вместе уже третий раз.

В то же время общение с Джиджи Хадид источники PageSix назвали «мимолетным»: модель не расстраивают новые фото с молоденькой подругой ДиКаприо, поскольку она «изначально не планировала ничего серьезного» и «не хочет бегать за актером». Уж не знаем, в чем тут дело: в том, что Джиджи уже не подходит Лео по возрасту, или, действительно, в разных приоритетах. Как бы ни было, Джиджи в этой истории — настоящий мудрец!

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