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1 час назад

Модель Асель Аскар тяжело переживает потерю восьмимесячного сына

Слово и Дело

Блогер Асель Аскар три месяца назад потеряла младшего сына Айбарса. Причиной смерти мальчика стала сердечная недостаточность.

Аскар тяжело переживает потерю восьмимесячного сына
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Врачам не удалось обнаружить недуг ни во время беременности, ни после родов. О болезни стало известно в октябре, когда ребенку было восемь месяцев. Для родителей новость о срочной госпитализации стала шокирующей. Спустя две недели под присмотром врачей Айбарс умер.

Потеря ребенка для каждой матери является трагедией. Аскар здесь не стала исключением. Девушка тяжело переживает случившееся. Однако теперь она стала помогать девушкам, попавшим в трудную ситуацию, и называет себя социальным блогером.

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