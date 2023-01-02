Аскар тяжело переживает потерю восьмимесячного сына

Врачам не удалось обнаружить недуг ни во время беременности, ни после родов. О болезни стало известно в октябре, когда ребенку было восемь месяцев. Для родителей новость о срочной госпитализации стала шокирующей. Спустя две недели под присмотром врачей Айбарс умер.