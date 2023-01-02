Аскар тяжело переживает потерю восьмимесячного сына

Блогер Асель Аскар три месяца назад потеряла младшего сына Айбарса. Причиной смерти мальчика стала сердечная недостаточность.
Врачам не удалось обнаружить недуг ни во время беременности, ни после родов. О болезни стало известно в октябре, когда ребенку было восемь месяцев. Для родителей новость о срочной госпитализации стала шокирующей. Спустя две недели под присмотром врачей Айбарс умер.
Потеря ребенка для каждой матери является трагедией. Аскар здесь не стала исключением. Девушка тяжело переживает случившееся. Однако теперь она стала помогать девушкам, попавшим в трудную ситуацию, и называет себя социальным блогером.