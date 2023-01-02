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50 минут назад

Айза рассказала о непростом отношении Гуфа к ее бывшему мужу из-за сына

Слово и Дело

Известный под псевдонимом Гуф рэпер Алексей Долматов ревнует сына к бывшему мужу Айзы Анохиной, так как мальчик называет того отцом. О семейном конфликте телеведущая рассказала на YouTube-канале «PodolskayaOfficial».

Айза посетовала, что не может повлиять на ситуацию. Сын начал называть ее бывшего избранника отцом в пятилетнем возрасте, когда они оставались в Москве. Сама Анохина в это время находилась на Бали.

«Я вернулась, а Сэм: "Папочка-папочка"», — рассказала телеведущая.

Анохина признала, что бывший муж действительно стал хорошим папой. Мужчина одинаковые чувства испытывает и к пасынку, и к родному отпрыску, который родился еще в 2017 году.

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