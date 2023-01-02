Известный под псевдонимом Гуф рэпер Алексей Долматов ревнует сына к бывшему мужу Айзы Анохиной, так как мальчик называет того отцом. О семейном конфликте телеведущая рассказала на YouTube-канале «PodolskayaOfficial».

Айза посетовала, что не может повлиять на ситуацию. Сын начал называть ее бывшего избранника отцом в пятилетнем возрасте, когда они оставались в Москве. Сама Анохина в это время находилась на Бали.

«Я вернулась, а Сэм: "Папочка-папочка"», — рассказала телеведущая.