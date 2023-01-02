Королева отпраздновала Новый год без Тарзана

Певица Наташа Королева провела новогоднюю ночь без своего супруга Тарзана (настоящее имя Сергей Глушко). Компанию артистке составили сын Архип Глушко и его невеста Мелисса Волынкина.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Королева в Новый год была занята работой — певица выступала на корпоративе. Причем песню, которую она традиционно исполняла со своим супругом, в этот раз знаменитость спела вместе с сыном. Кадры с праздника оказались в соцсетях у Волынкиной.