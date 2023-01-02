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55 минут назад

Наташа Королева отпраздновала Новый год без Тарзана

Слово и Дело

Певица Наташа Королева провела новогоднюю ночь без своего супруга Тарзана (настоящее имя Сергей Глушко). Компанию артистке составили сын Архип Глушко и его невеста Мелисса Волынкина.

Королева отпраздновала Новый год без Тарзана
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Королева в Новый год была занята работой — певица выступала на корпоративе. Причем песню, которую она традиционно исполняла со своим супругом, в этот раз знаменитость спела вместе с сыном. Кадры с праздника оказались в соцсетях у Волынкиной.

После корпоратива Королева отправилась на еще одно мероприятие вместе со своими звездными коллегами. Оттуда певица поздравила поклонников с Новым годом в соцсетях. Примечательно, что после слухов о разладе в семье, Королева практически не появляется с мужем на публике. Артистка отдает предпочтение компании сына и его избранницы.

Звёзды,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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