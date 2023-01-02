Что случилось с самой красивой солисткой «Стрелок»?

Группа «Стрелки» пользовалась бешеной популярностью в конце 90-х. Отечественные продюсеры задумали этакий ответ западным Space Girls. Одной из красоток была Мария Корнеева (Марго). Она выделялась среди остальных участниц ростом и модельной внешностью. Ее выбрали на кастинге из 4 тысяч девушек. Высокая статная блондинка с модельной фигурой, конечно же, приковывала к себе внимание. Да и пела она получше остальных. Очень быстро девчачий коллектив стал популярным. Группа «Стрелки» — единственная, кто из женских коллективов тогда выступил в зоне боевых действий на Кавказе. Однако в 2003 году группа начала терять популярность. Через год состав покинула и Марго. Она решила попробовать себя в сольной карьере и объединилась в дуэт с другой участницей коллектива Светланой Бобкиной. На тот момент Мария уже успела выйти замуж за одного их продюсеров коллектива — Алексея Потапова и родила ребенка. А еще через два года в семье родилась дочка Алиса. Когда Марии надоело сидеть в декрете, она решила попробовать себя в мебельном бизнесе. Сама создавала дизайнерскую мебель с нуля. Затем попробовала создать авторскую бижутерию. Женщина разработала свой бренд, который продолжает продвигать. В 2015 году Марго, Радистку Кэт и Геру попросили выступить на проекте «Дискотека 90-х». Они вышли на сцену под овации. Так группа снова возродилась, репертуар оставили прежним на 70%. Марго по-прежнему потрясающе выглядит. Певице уже 44 года, но ей не дашь больше 30, а фигура Марго за последние двадцать лет вообще не изменилась. Красавица даже проводит тренинги для женщин «как выглядеть на 25». Фото: социальные сети