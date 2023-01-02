«Никогда не поздно»: звезды, которые родили после 45

Российские знаменитости, которые стали мамами "далеко за 40".

Фото: New Magazine New Magazine

Наталья Рагозина

Чемпионка мира по боксу стала мамой во второй раз в 46 лет. Она родила дочь Настеньку. О беременности Рагозиной стало известно в конце мая. Тогда спортсменка призналась, что ей пришлось изменить свою физическую нагрузку. По словам Натальи, тренер ей разрешил только легкие непродолжительные тренировки. Она показала, как подтягивается с округлившимся животом. Отцом ребенка стал израильский бизнесмен, с которым Наталья накануне родов узаконила отношения.

Мария Миронова

Также стала второй раз матерью в возрасте 46 лет. Своего малыша она родила в Греции, о чем сообщила поклонникам в соцсетях. На протяжении двух лет Миронова держала в тайне своего четвертого мужа, с которым она сыграла свадьбу в Греции в 2017 году. Только в сентябре 2019-го появилось предположение, что им оказался ровесник 27-летнего сына актрисы. Миронова сообщила своим подписчикам в инстаграме, что находится в положении от мужчины, с которым обрела настоящую любовь.

Лера Кудрявцева

Телеведущая родила второго ребенка в 47 лет. Отцом ребенка стал ее супруг — хоккеист Игорь Макаров. Свою вторую дочь Лера назвала Марией. Кудрявцевой удалось забеременеть после трех попыток эко. Ребенка она выносила сама.

Анна Легчилова

Супруга актера Игоря Бочкина родила в 46 своего первенца. Актриса призналась, что рождение сына ей давалось с трудом долгие годы. Однако отмечает, если бы ей позволяло здоровье, она бы родила еще пятерых. С появлением наследника, к слову, который растет копией своей мамы, Анна с головой окунулась в заботы о сыне.

Мария Порошина