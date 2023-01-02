Дети звезд, которые зарабатывают с пеленок

Эти дети могут похвастаться высокими гонорарами, которые получают с малых лет.

С самого детства они знают цену деньгам, ведь начинают зарабатывать чуть ли не сразу после рождения. Родиться в звездной семье — не значит, родиться с золотой ложкой во рту. Дети знаменитостей строят карьеру с пеленок.

Сыновья Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Саша и Арсений Плющенко

Саша Плющенко сотрудничает с рекламными компаниями и уже в пять лет заработал свой первый миллион. Так, мальчик может самостоятельно оплатить себе водителя, няню и учителей. Саша иногда даже жалуется, что у него нет времени на отдых и обычные игры. Но Рудковская уверена, что парни с малых лет должны думать о будущем. Несмотря на высокие заработки, Гном-Гномыч растет не избалованным ребенком. Также, у Саши есть младший брат Арсений, который тоже начинает зарабатывать с малых лет.

Дочь Алсу

Микела Абрамова

Микела Абрамова угодила в скандал во время участия в 6 сезоне шоу «Голос.Дети». Тогда вскрылась правда о том, что Алсу заплатила, чтобы девочка получила 1 место. Кроме того, подросток продолжает выпускать свои песни, а также записывает песни с другими исполнителями.

Сын Эвелины Блёданс

Семён Сёмин

Не успел Сёма родиться, как уже начал зарабатывать. Мальчик — самый известный в России ребенок с синдромом Дауна. Однако это не мешает ему быть моделью. Когда малышу было полгода, Бледанс заключила рекламный контракт с брендом подгузников Pampers. «Семён очень много снимается. В нашей жизни многое происходит и в непраздничные дни. Он понимает, что съемки, эфиры — это уже его работа, поэтому старается быть послушным». Не так давно сын Эвелины вышел на подиум.

Дочь Виталия Гогунского

Милана Гогунская

Дочь звезды «Универа» растет настоящей красавицей и звездой. Милана занимается вокалом и мечтает стать настоящей певицей. Стоит отметить. что у нее отлично получается. К тому же, девочка развивает блог и уже стала узнаваемым блогером. У Миланы Гогунской на сегодняшний день почти 900 тысяч подписчиков. Известные бренды предлагают Милане заключить рекламные контракты.

Сын и дочь Юлии Барановской

Артем и Яна Аршавины