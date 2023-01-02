Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
14 минут назад

Нашелся пропавший с экранов Александр Ревва

Слово и Дело

Пропавший с экранов шоумен Александр Ревва объявился в Дубае. Артист выступил на новогоднем корпоративе.

Нашелся пропавший с экранов Ревва
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ревва решил отправиться на заработки в новогоднюю ночь в ОАЭ. Шоумен выступил перед местной публикой с песней «Алкоголичка». Одной из поклонниц настолько понравилась композиция, что она в буквальном смысле не отходила от исполнителя и гладила его, пока он пел. Запись выступления звезды опубликовал Телеграм-канал «НеМалахов».

Названы имена артистов, которых не будет в новогодних шоу

В Сети уже долгое время ходят слухи, что Ревва эмигрировал из России, прикупив элитную недвижимость за границей. Однако сам шоумен никак подобную информацию не комментирует.

Звёзды,Александр Ревва,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители