Нашелся пропавший с экранов Ревва

Ревва решил отправиться на заработки в новогоднюю ночь в ОАЭ. Шоумен выступил перед местной публикой с песней «Алкоголичка». Одной из поклонниц настолько понравилась композиция, что она в буквальном смысле не отходила от исполнителя и гладила его, пока он пел. Запись выступления звезды опубликовал Телеграм-канал «НеМалахов».