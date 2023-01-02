Нашелся пропавший с экранов Ревва

Пропавший с экранов шоумен Александр Ревва объявился в Дубае. Артист выступил на новогоднем корпоративе.
Ревва решил отправиться на заработки в новогоднюю ночь в ОАЭ. Шоумен выступил перед местной публикой с песней «Алкоголичка». Одной из поклонниц настолько понравилась композиция, что она в буквальном смысле не отходила от исполнителя и гладила его, пока он пел. Запись выступления звезды опубликовал Телеграм-канал «НеМалахов».
В Сети уже долгое время ходят слухи, что Ревва эмигрировал из России, прикупив элитную недвижимость за границей. Однако сам шоумен никак подобную информацию не комментирует.