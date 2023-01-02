Экс-муж Бородиной засветил тест на беременность возлюбленной

Мужчина не стесняется хайпить как на имени бывшей, так и новой пассии. Если Ксения Бородина до сих пор, кажется, не простила Курбану его популярность, к которой она невольно приложила руку, новая девушка — Валерия, судя по сторис, не против поучаствовать в инста-драме (Инстаграм запрещен в РФ). На свежем совместном фото как бы случайно засветился тест на беременность и подарок в тон интерьера. Бизнесмен кадр никак не комментировал.
В случайность поверили не все: «Дешевый хайп Курбана Омарова: "случайно" попавший в кадр с новой пассией тест на беременность. Должно быть, Бородина сейчас в очередной раз выдохнула, что избавилась от него», — пишет Telegram-канал «Только никому...». Как бы там ни было, едва ли отрицательный тест выкладывают в центр пустого стола. Так что ждем округлившийся животик или как минимум продолжение истории от ее режиссера!