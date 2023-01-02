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2 часа назад

Бывший муж Ксении Бородиной засветил тест на беременность своей возлюбленной

Super.ru

Мужчина не стесняется хайпить как на имени бывшей, так и новой пассии. Если Ксения Бородина до сих пор, кажется, не простила Курбану его популярность, к которой она невольно приложила руку, новая девушка — Валерия, судя по сторис, не против поучаствовать в инста-драме (Инстаграм запрещен в РФ). На свежем совместном фото как бы случайно засветился тест на беременность и подарок в тон интерьера. Бизнесмен кадр никак не комментировал.

Экс-муж Бородиной засветил тест на беременность возлюбленной
Фото: Super.ruSuper.ru

В случайность поверили не все: «Дешевый хайп Курбана Омарова: "случайно" попавший в кадр с новой пассией тест на беременность. Должно быть, Бородина сейчас в очередной раз выдохнула, что избавилась от него», — пишет Telegram-канал «Только никому...». Как бы там ни было, едва ли отрицательный тест выкладывают в центр пустого стола. Так что ждем округлившийся животик или как минимум продолжение истории от ее режиссера!

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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