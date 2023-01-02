«Дай бог выглядеть так же»: россияне сравнили Успенскую с Мадонной

Российская певица Любовь Успенская предстала в откровенном новогоднем образе. Россияне сравнивают ее с Мадонной и отмечают, что Успенская выглядит намного лучше западной коллеги.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Любовь Успенская выбирает все более откровенные наряды для выхода в свет. В одном из последних выступлений она предстала в открытом наряде. На певице были полупрозрачные лосины и черное боди. Образ завершался черной кожаной баской на поясе. Фотографиями откровенного образа певицы поделился Telegram-канал Admin.Anshlak.

В комментариях пользователи сравнивают Любовь Успенскую с Мадонной, которая также нередко делится откровенными образами в социальных сетях. Обеим певицам уже глубоко за шестьдесят, однако они не стесняются обнажать тело и надевать обтягивающую одежду. Обе певицы также являются поклонницами пластических операций и не раз прибегали к услугам пластического хирурга. У обеих результат операций получился не самый впечатляющий.

При этом пользователи Сети отмечают, что Любовь Успенская выглядит намного интереснее и свежее Мадонны, несмотря на то, что она на четыре года старше западной коллеги. Большинство сходится во мнении, что если забыть о возрасте Успенской, она выглядит очень неплохо. Однако ее новый образ совершенно не соотносится с репертуаром в стиле шансон.

«Любонька! Где же твоя юбонька?».

«Успенская как всегда».

«Она на концертах отлично выглядит и поет живьем, очень классно».

«Люба старше Мадонны на 4 года, Любоньке 68, Мадонне 64».

«Любаня молодец, на мне бы эти трикошки треснули».

«На удивление нормально смотрится, если не думать, что это образ глубокой пенсионерки».

«Ну Любка однозначно краше Мадонны».

«А мне нравится. Круто, когда женщины так выглядят и ухаживают за собой в 60+. Всяко лучше, чем бабкой быть в платке и валенках. Молодец».

«Дай бог мне так же выглядеть в ее возрасте», - пишут пользователи Сети.