Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
5 часов назад

TMZ: Бритни Спирс планирует продать дом в Калифорнии за $11,8 млн

Газета.Ruиещё 3

Американская певица Бритни Спирс намерена в этом году продать дом в штате Калифорния, который она вместе с мужем Сэмом Асгари купила в июне 2022 года за $11,8 млн. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

TMZ: Бритни Спирс планирует продать дом в Калифорнии за $11,8 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что в доме площадью около 1,1 тыс. квадратных метров, который расположен в калифорнийском Калабасасе в округе Лос-Анджелес, артистка планировала начать жизнь «с чистого листа» после выхода из-под опеки отца.

Однако, по словам источников портала, дом Спирс не понравился, поэтому она будет его продавать. Известно, что в 2015 году певица также приобрела в калифорнийском городе Таузанд-Окс особняк за $7,5 млн.

Ранее сообщалось, что Сэм Асгари показал, как они с Бритни Спирс провели Рождество.

«Моя жена действительно становится гуру медитации, и мне это нравится. Счастливого Рождества всем вам», — написал 28-летний актер под видео.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители