Дочь Анастасии Заворотнюк сделала признание о замужестве

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о переменах в личной жизни. Рассказывая о том, где проводит в отпуск, она упомянула, что вышла замуж. Это признание стало неожиданностью для ее поклонников.

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Анна редко делится подробностями о личной жизни. Она не скрывала, что состоит в отношениях, но избранника публике не показывала. Было известно лишь, что они с Анной встретились во время учебы в США,а когда она вернулась в Россию из-за болезни мамы, он последовал за ней.

Некоторое время назад Анна сообщила о поездке - она отправилась сначала в Азербайджан, затем в Турцию, а сейчас находится в Дубае. Тогда поползли слухи, что это может быть связано с ее замужеством. Анна предпочитала не комментировать эту информацию, однако в конце концов подтвердила смену статуса.