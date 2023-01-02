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40 минут назад

Кристина Орбакайте попала в настоящую передрягу: "Мы не можем никуда доехать, причалить, долететь"

WomanHit.ru

Кристина Орбакайте в последние годы вынуждена жить на две страны. Ее дочь Клавдия и муж Михаил обитают в Америке, а сама певица большую часть времени проводит в России. Из-за того, что сейчас все логические цепочки нарушены, Кристине приходится придумывать варианты, как, с одной стороны, видеться со своей семьей, с другой — продолжать выступать перед своими зрителями в России.

"Мы не можем никуда доехать, причалить, долететь"
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

Еще в середине декабря певица улетела в США, чтобы встретить Рождество с Клавдией и Михаилом. Но сразу после праздника ей тут же пришлось возвращаться в Россию. Чтобы — снова отправиться в путь на роскошном круизном лайнере. Рейсы только запустили, они идут из Сочи по городам Турции и обратно. Видимо, Орбакайте поехала в круиз в качестве приглашенной звезды. И вот на лайнере и произошла неприятность. Из-за плохой погоды судно не смогло причалить к берегу.

«На горизонте — ничего! Туман. Мы не можем никуда доехать, причалить, долететь», — рассказала певица о ловушке, в которую она попала.

Спустя несколько часов ситуация несколько изменилась. Туман расступился, однако в нужную точку Орбакайте все равно не попала.

«На рассвете обещали нас высадить. Поехали в объезд, не в Стамбул, а в какой-то другой город. Вот такой вот берег турецкий», — пожаловалась Кристина.

Звёзды,Кристина Орбакайте,
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