Шакира пожелала своим поклонникам прожить 2023 год без предательства

Известная певица Шакира в своих социальных сетях поздравила своих фанатов с наступившим новым годом и пожелала им прожить этот период без предательства.

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Вместе с тем исполнительница отметила, что, даже столкнувшись с изменой, нужно учиться не только ценить себя, но и находить силы для прощения.

«Пусть наши раны остаются открытыми в новом году, но время обладает руками хирурга. Даже если кто то предал нас, мы должны продолжать доверять. Несмотря на разбитое сердце, мы не должны забывать о существовании любви», - написала знаменитость.