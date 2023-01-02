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36 минут назад

Шакира пожелала своим поклонникам прожить 2023 год без предательства

Inc-News

Известная певица Шакира в своих социальных сетях поздравила своих фанатов с наступившим новым годом и пожелала им прожить этот период без предательства.

Шакира пожелала своим поклонникам прожить 2023 год без предательства
Фото: Inc-NewsInc-News

Вместе с тем исполнительница отметила, что, даже столкнувшись с изменой, нужно учиться не только ценить себя, но и находить силы для прощения.

«Пусть наши раны остаются открытыми в новом году, но время обладает руками хирурга. Даже если кто то предал нас, мы должны продолжать доверять. Несмотря на разбитое сердце, мы не должны забывать о существовании любви», - написала знаменитость.

Сама Шакира в 2022 году прошла через предательство отца своих детей футболиста Жерара Пике. И она в себе силы для прощения не нашла. Одна из самых красивых и крепких пар среди знаменитостей распалась.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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