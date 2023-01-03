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1 час назад

Варнава удивила новым образом пользователей сети

Мослентаиещё 1

Своим новым образом удивила пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная юмористка и телеведущая Екатерина Варнава.

Варнава удивила новым образом пользователей сети
Фото: МослентаМослента

Знаменитость опубликовала на личной странице видео, на котором пляшет на концерте в домашнем костюме. Она появилась перед подписчиками в спортивных штанах, белой футболке и халате. При этом у нее оказались короткие волосы.

«Прическа огонь», «Вы что подстриглись?», «Очень надеюсь, что у вас на голове парик», «Что с вами?», «Теперь стали похожи на мужчину», «Катя как отдельный вид искусства. Больше экспериментов», «Удивлена вашей новой прическе», — отозвались подписчики. В своей истории Варнава призналась, что это парик. Он ей понадобился для съемок.

Ранее фигура Варнавы в белье вызвала споры пользователей сети.

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