Инцидент произошел на праздничном концерте артистки: влюбленный юноша обратился к Гагариной из зрительного зала с предложением руки и сердца. Однако певице пришлось ответить отказом:

"Я уже взрослая девочка, у меня двое детей, вот там сидит мужчина — это мой сын".

Позже в соцсетях Гагарина рассказала, что ее поклоннику всего 16 лет, и это "возрастная пропасть". Однако звезда отметила, что "кольцо было очень красивое".