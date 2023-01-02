Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Певице Гагариной сделали предложение руки и сердца в новогоднюю ночь

Мира Маркина

Певице Полине Гагариной предложили выйти замуж в новогоднюю ночь.

Инцидент произошел на праздничном концерте артистки: влюбленный юноша обратился к Гагариной из зрительного зала с предложением руки и сердца. Однако певице пришлось ответить отказом:

"Я уже взрослая девочка, у меня двое детей, вот там сидит мужчина — это мой сын".

Гагарина опубликовала фото в бикини, за что была раскритикована в Сети

Позже в соцсетях Гагарина рассказала, что ее поклоннику всего 16 лет, и это "возрастная пропасть". Однако звезда отметила, что "кольцо было очень красивое".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что звезда сериала "Кухня" вышла замуж.

Звёзды,Видео,Полина Гагарина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители