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2 часа назад

Павел Прилучный рассказал, как его дети от Муцениеце отнеслись к Зепюр Брутян

Суть событий

Актер Павел Прилучный рассказал, как складываются отношения у новой супруги с его детьми от предыдущего брака. Летом 2022 года он женился на коллеге по съемкам Зепюр Брутян. Еще в самом начале романа с ней он представил ее сыну и дочери.

Прилучный рассказал, как его дети от Муцениеце отнеслись к Зепюр Брутян
Фото: Суть событийСуть событий

По словам актера, его новой избраннице удалось сразу найти общий язык с детьми. Они с пониманием отнеслись к тому, что у него появились новые отношения.

"Я так настраивал их еще до встречи с Зепюр. О ней Тимофей и Мия сказали: "Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится". Относятся с уважением", - рассказал актер в интервью журналу "Лиза".

В браке с актрисой Агатой Муцениеце у Прилучного родился сын Тимофей и дочь Мия. Супруги развелись три года назад.

К слову, в одном из интервью Агата говорила, что решение Прилучного взять детей на отдых с Зепюр стало для нее сюрпризом. Она отнеслась к этому негативно. Но в итоге она решила, что не может никак повлиять на ситуацию, поскольку это и его дети тоже, поэтому не стала вмешиваться.

Звёзды,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
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