Опубликован список величайших певцов всех времен

Американский журнал Rolling Stone впервые с 2008 года опубликовал обновленный список величайших певцов всех времен.

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По словам редакторов, они изменили критерии голосования, так как в предыдущем списке большинство исполнителей были представителями классического рока 60-х и 70-х годов. В новый рейтинг эксперты включили больше современных звезд.

"Прежде чем начать анализировать (и комментировать), имейте в виду, что это список величайших певцов, а не список величайших голосов", – отметили редакторы.

Первую строчку в рейтинге заняла соул-певица Арета Франклин. Второго и третьего места удостоились Уитни Хьюстон и Сэм Кук, соответственно.

Из современных артистов в рейтинге оказались Бейонсе, Ариана Гранде, Леди Гага, Рианна, Тейлор Свифт, The Weeknd, Билли Айлиш и другие.