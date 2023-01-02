Опубликован список величайших певцов всех времен

Американский журнал Rolling Stone впервые с 2008 года опубликовал обновленный список величайших певцов всех времен.
По словам редакторов, они изменили критерии голосования, так как в предыдущем списке большинство исполнителей были представителями классического рока 60-х и 70-х годов. В новый рейтинг эксперты включили больше современных звезд.
"Прежде чем начать анализировать (и комментировать), имейте в виду, что это список величайших певцов, а не список величайших голосов", – отметили редакторы.
Первую строчку в рейтинге заняла соул-певица Арета Франклин. Второго и третьего места удостоились Уитни Хьюстон и Сэм Кук, соответственно.
Из современных артистов в рейтинге оказались Бейонсе, Ариана Гранде, Леди Гага, Рианна, Тейлор Свифт, The Weeknd, Билли Айлиш и другие.
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