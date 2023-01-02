Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
50 минут назад

Журнал Rolling Stone опубликовал список величайших певцов всех времен

Мира Маркина

Американский журнал Rolling Stone впервые с 2008 года опубликовал обновленный список величайших певцов всех времен.

Опубликован список величайших певцов всех времен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам редакторов, они изменили критерии голосования, так как в предыдущем списке большинство исполнителей были представителями классического рока 60-х и 70-х годов. В новый рейтинг эксперты включили больше современных звезд.

"Прежде чем начать анализировать (и комментировать), имейте в виду, что это список величайших певцов, а не список величайших голосов", – отметили редакторы.

Первую строчку в рейтинге заняла соул-певица Арета Франклин. Второго и третьего места удостоились Уитни Хьюстон и Сэм Кук, соответственно.

Митя Фомин пожаловался на отсутствие предложений от молодых певцов

Из современных артистов в рейтинге оказались Бейонсе, Ариана Гранде, Леди Гага, Рианна, Тейлор Свифт, The Weeknd, Билли Айлиш и другие.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что родная сестра Андрея Губина прервала молчание о тяжелой болезни певца.

Звёзды,Билли Айлиш,Арета Франклин,Сэм Кук,Андрей Губин,Рианна,Митя Фомин,Уитни Хьюстон,Стефани Джерманотта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители