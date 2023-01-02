«Скорее всего, официанты»: Лолиту ограбили в разгар новогодней ночи

Лолита призналась, что однажды стала жертвой воров — у нее похитили телефон.
«Я в тот год вышла замуж и решила в новогоднюю ночь не работать, — рассказала певица МК. — Впервые в жизни, кстати. Для меня это был новый опыт: обычно я все праздники пахала».
Новогоднюю ночь решили провести вместе на даче у известного друга.
«В ту новогоднюю ночь мне было непросто. Я ненавидела всех артистов, которые пели, развлекали нас. Я сидела и ела свой салат оливье, а они деньги зарабатывали», — поделилась звезда с изданием.
Инцидент произошел во время фейерверка. Избранник предложил выйти на улицу, а певица не стала брать с собой гаджет.
«Когда вернулись, я поняла, что моего телефона нет. Его украли, скорее всего, официанты, которые нас обслуживали. Но мне неудобно было их досматривать», — пояснила Лолита.
Впрочем, муж обещал купить новый телефон, а звезда обещала себе работать по праздникам. Совпадение или знак?