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2 часа назад

«Скорее всего, официанты»: Лолиту ограбили в разгар новогодней ночи

Super.ru

Лолита призналась, что однажды стала жертвой воров — у нее похитили телефон.

«Скорее всего, официанты»: Лолиту ограбили в разгар новогодней ночи
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я в тот год вышла замуж и решила в новогоднюю ночь не работать, — рассказала певица МК. — Впервые в жизни, кстати. Для меня это был новый опыт: обычно я все праздники пахала».

Новогоднюю ночь решили провести вместе на даче у известного друга.

«В ту новогоднюю ночь мне было непросто. Я ненавидела всех артистов, которые пели, развлекали нас. Я сидела и ела свой салат оливье, а они деньги зарабатывали», — поделилась звезда с изданием.

Инцидент произошел во время фейерверка. Избранник предложил выйти на улицу, а певица не стала брать с собой гаджет.

«Когда вернулись, я поняла, что моего телефона нет. Его украли, скорее всего, официанты, которые нас обслуживали. Но мне неудобно было их досматривать», — пояснила Лолита.

Впрочем, муж обещал купить новый телефон, а звезда обещала себе работать по праздникам. Совпадение или знак?

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