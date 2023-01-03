Шакира поделилась чувствами по поводу расставания с Пике

Колумбийская певица Шакира опубликовала в социальных сетях пост, посвященный расставанию с испанским футболистом Жераром Пике. В своем обращении артистка призвала поклонников доверять близким людям.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Исполнительница подвела итоги 2022 года и напомнила о причинах расставания со спортсменом. Шакира и Пике состояли в отношениях на протяжении 12 лет, однако их пути разошлись из-за измены.

Тем не менее певица заявила, что даже после предательства люди не должны терять веру друг в друга.

«Перед лицом унижения продолжайте ценить себя. Потому что хороших людей больше, чем непорядочных», — написала артистка.