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2 часа назад

Шакира поделилась чувствами по поводу расставания с Пике

Слово и Дело

Колумбийская певица Шакира опубликовала в социальных сетях пост, посвященный расставанию с испанским футболистом Жераром Пике. В своем обращении артистка призвала поклонников доверять близким людям.

Шакира поделилась чувствами по поводу расставания с Пике
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнительница подвела итоги 2022 года и напомнила о причинах расставания со спортсменом. Шакира и Пике состояли в отношениях на протяжении 12 лет, однако их пути разошлись из-за измены.

Тем не менее певица заявила, что даже после предательства люди не должны терять веру друг в друга.

«Перед лицом унижения продолжайте ценить себя. Потому что хороших людей больше, чем непорядочных», — написала артистка.

При этом в начале ноября стало известно, что Шакира и Пике достигли соглашения по поводу опеки над двумя общими детьми. Сыновья бывших возлюбленных будут жить вместе с матерью в Соединенных Штатах.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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