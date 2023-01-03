Кудрявцева готова к «встрече» с лишним весом после новогодних праздников

Ведущая Лера Кудрявцева пустилась во все тяжкие и балует себя новогодними угощениями. Артистка уже смирилась, что после праздников наберет пару лишних килограммов.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Вес Леры Кудрявцевой составляет около 50 килограммов при росте 167 сантиметров. У блондинки в стоп-листе находятся фаст-фуд, газировка, полуфабрикаты. Но в праздники она разрешила себе наслаждаться калорийной едой.

В общении с подписчиками Кудрявцева похвасталась, что съела селедку под шубой, торт «Наполеон», оливье. В холодильнике осталось много еды с новогодней ночи. И ведущая не собирается дать добру пропасть.

«Ходишь мимо, откроешь, закроешь, психанешь – съешь. Буду жирной, что же. Уже пофиг», — написала 51-летняя артистка.