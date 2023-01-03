Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Лера Кудрявцева готова к «встрече» с лишним весом после новогодних праздников

Слово и Дело

Ведущая Лера Кудрявцева пустилась во все тяжкие и балует себя новогодними угощениями. Артистка уже смирилась, что после праздников наберет пару лишних килограммов.

Кудрявцева готова к «встрече» с лишним весом после новогодних праздников
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вес Леры Кудрявцевой составляет около 50 килограммов при росте 167 сантиметров. У блондинки в стоп-листе находятся фаст-фуд, газировка, полуфабрикаты. Но в праздники она разрешила себе наслаждаться калорийной едой.

В общении с подписчиками Кудрявцева похвасталась, что съела селедку под шубой, торт «Наполеон», оливье. В холодильнике осталось много еды с новогодней ночи. И ведущая не собирается дать добру пропасть.

«Ходишь мимо, откроешь, закроешь, психанешь – съешь. Буду жирной, что же. Уже пофиг», — написала 51-летняя артистка.

Лера Кудрявцева набрала лишний вес только раз, когда была беременной. Но ведущая смогла взять себя в руки и после рождения ребенка распрощаться с 18 килограммами. Для этого она питалась фруктами и постной едой.

Звёзды,Салат оливье,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители