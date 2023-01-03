Кудрявцева готова к «встрече» с лишним весом после новогодних праздников

Ведущая Лера Кудрявцева пустилась во все тяжкие и балует себя новогодними угощениями. Артистка уже смирилась, что после праздников наберет пару лишних килограммов.
Вес Леры Кудрявцевой составляет около 50 килограммов при росте 167 сантиметров. У блондинки в стоп-листе находятся фаст-фуд, газировка, полуфабрикаты. Но в праздники она разрешила себе наслаждаться калорийной едой.
В общении с подписчиками Кудрявцева похвасталась, что съела селедку под шубой, торт «Наполеон», оливье. В холодильнике осталось много еды с новогодней ночи. И ведущая не собирается дать добру пропасть.
«Ходишь мимо, откроешь, закроешь, психанешь – съешь. Буду жирной, что же. Уже пофиг», — написала 51-летняя артистка.
Лера Кудрявцева набрала лишний вес только раз, когда была беременной. Но ведущая смогла взять себя в руки и после рождения ребенка распрощаться с 18 килограммами. Для этого она питалась фруктами и постной едой.