Катина впервые показала округлившийся живот

Беременная экс-солистка группы «Тату» Лена Катина опубликовала в соцсетях новые фотографии. На снимках она предстала в обтягивающем платье и с округлившимся животом.
Артистка проводит новогодние праздники в семейной обстановке. На фото Катина запечатлена рядом с высокой елкой.
«В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри, и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!» – поделилась исполнительница.
Напомним, Катина воспитывает семилетнего сына от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Новым мужем певицы стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Пара узаконила свои отношения прошлым летом.