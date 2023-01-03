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2 часа назад

«В ожидании новой жизни»: Лена Катина впервые показала округлившийся живот

Мир24

Беременная экс-солистка группы «Тату» Лена Катина опубликовала в соцсетях новые фотографии. На снимках она предстала в обтягивающем платье и с округлившимся животом.

Катина впервые показала округлившийся живот
Фото: Мир24Мир24

Артистка проводит новогодние праздники в семейной обстановке. На фото Катина запечатлена рядом с высокой елкой.

«В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри, и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!» – поделилась исполнительница.

Напомним, Катина воспитывает семилетнего сына от словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Новым мужем певицы стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Пара узаконила свои отношения прошлым летом.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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