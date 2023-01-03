Айза-Лилуна Ай построит дачу на Бали

Блогерша мечтает иметь квартиру и дом в центре Москвы, но пока не может себе позволить дорогостоящий ремонт в домовладении, сообщает селебрити в личном блоге. Зато квартира у Айзы-Лилуны Ай уже есть.

Тем временем девушка решила освежить интерьер своей столичной недвижимости. И даже продемонстрировала паркетные доски, которые еще только предстоит уложить. Подписчики удивились: и без ремонта было «суперстильно». Но Айза объяснила, что после осадки дома появились трещины, к тому же стены испортили дети во время карантина. Но и мечте о собственном доме отчасти суждено воплотиться в жизнь: сложные отношения с Бали набирают обороты. Как оказалось, блогерский бюджет способен потянуть стройку на сказочном острове.