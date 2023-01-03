Топурия показала подросшую дочь от первого брака

В новогодние праздники даже самые трудолюбивые звезды стараются отдохнуть от сцены и провести время с семьей. Певица тоже посвящает время любимым во время отпуска за границей. Вероятно, Топурия отправилась в путешествие со своим мужем Львом Деньговым, их общим сыном и дочерью от первого брака. В личном блоге Кети поделилась живописными кадрами подрастающей наследницы. 7-летняя Оливия растет точной копией знаменитой мамы.

Напомним, Кети родила дочку в браке с предпринимателем Львом Гейхманом, но в итоге пара распалась. Во второй раз певица вышла замуж в 2020 году — уже за Льва Деньгова. Вскоре после свадьбы у возлюбленных родился сын Адам. Сейчас пара вместе воспитывает обоих наследников, и кажется, что в их браке царит настоящая идиллия. Кстати, недавно Топурия рассказала, какие роскошные подарки она подготовила для детей на Новый год.