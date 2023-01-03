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1 час назад

Вера Брежнева откровенно рассказала о личном

Super.ru

Вера Брежнева, которая в прошлом году покинула Россию и теперь живет в Италии, редко делилась подробностями своей жизни в соцсетях. В первые дни нового года артистка разоткровенничалась с подписчиками и немного рассказала о личном. Так, Вера призналась, что у нее есть одна плохая привычка, которую она оставила в старом году.

«Плохую привычку быть хорошей и удобной девочкой оставила в прошлом году и попрощалась с ней», — написала экс-солистка «Виа Гры» в Инстаграме*.

А вот полезные привычки перекочевали вместе с Верой в 2023-й. Среди них вода с лимоном и сок свежего сельдерея (без мякоти, льда и воды) по утрам, двигательная активность и чтение книг (обязательно бумажных). Также супруга Константина Меладзе рассказала о том, что она ведет дневник благодарностей. Эта привычка, по словам артистки, меняет восприятие многих ситуаций за счет того, что внимание сконцентрировано на благодарности. А еще Брежнева не видит ничего зазорного в том, чтобы покупать цветы себе любимой и не дожидаться, пока кто-то их подарит.

Певица призналась, что в августе прошедшего года целый месяц находилась в депрессии. После этого она поменяла свой рацион. Так, помимо того что Вера давно отказалась от молочного, сахара и глютена, теперь она не употребляет яйца, мясо и алкоголь. По нашим расчетам, вроде как остаются морепродукты, овощи, некоторые крупы и фрукты (их Брежнева ест на десерт).

* `Запрещен в РФ.

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