Рианна может выступить на Супербоуле вместе с сыном

Малышу еще не исполнилось и года.

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В последние годы певица Рианна мало посвящала себя музыке. А после рождения сына в мае 2022 года поклонники уже мысленно попрощались со своим кумиром.

Однако исполнительница неожиданно для всех проявила активность, написав музыку к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда», заявив о возвращении на сцену.

Уже в феврале знаменитость выступит на матче Супербоула-2023, выйдя на сцену впервые за много лет.

При этом, как указывают американские СМИ со ссылкой на ее знакомых, Рианна планирует выступить с маленьким сыном на руках.