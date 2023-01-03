Рианна может выступить на Супербоуле вместе с сыном

Малышу еще не исполнилось и года.
В последние годы певица Рианна мало посвящала себя музыке. А после рождения сына в мае 2022 года поклонники уже мысленно попрощались со своим кумиром.
Однако исполнительница неожиданно для всех проявила активность, написав музыку к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда», заявив о возвращении на сцену.
Уже в феврале знаменитость выступит на матче Супербоула-2023, выйдя на сцену впервые за много лет.
При этом, как указывают американские СМИ со ссылкой на ее знакомых, Рианна планирует выступить с маленьким сыном на руках.
Как это будет выглядеть с учетом того, что малышу еще нет и года, поклонники пока с трудом понимают. Но уже очень хотят увидеть.