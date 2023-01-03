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1 час назад

Рианна может выступить на Супербоуле вместе с сыном

Inc-News

Малышу еще не исполнилось и года.

Рианна может выступить на Супербоуле вместе с сыном
Фото: Inc-NewsInc-News

В последние годы певица Рианна мало посвящала себя музыке. А после рождения сына в мае 2022 года поклонники уже мысленно попрощались со своим кумиром.

Однако исполнительница неожиданно для всех проявила активность, написав музыку к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда», заявив о возвращении на сцену.

Уже в феврале знаменитость выступит на матче Супербоула-2023, выйдя на сцену впервые за много лет.

При этом, как указывают американские СМИ со ссылкой на ее знакомых, Рианна планирует выступить с маленьким сыном на руках.

Как это будет выглядеть с учетом того, что малышу еще нет и года, поклонники пока с трудом понимают. Но уже очень хотят увидеть.

Звёзды,Рианна,
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