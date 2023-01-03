Ланская рассказала о разводе

В декабре 2022 года актриса Валерия Ланская развелась со Стасом Ивановым. Пара была вместе семь лет. В браке у них родился сын Артемий. Детали разрыва сообщает Super.ru.

По словам артистки, она приложила немало усилий, чтобы развод не отразился на наследнике. Они с экс-супругом провели с ребенком много бесед, объясняя причины своего разрыва.

«Говорили, как мы его любим и всегда будем его родителями», — рассказала звезда кино.

Недавно Ланская представила публике нового избранника. Им оказался 31-летний артист балета и коллега по Московскому театру оперетты Эдгар Голосный. Мужчина быстро нашел общий язык с ее сыном, уточнила Валерия.

«По утрам вместе делают зарядку. Эдгар также помогает возить сына в школу и на другие занятия. У нас дома теплая атмосфера, мы настоящая семья!» — призналась Ланская.