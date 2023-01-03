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2 часа назад

Звезды, которые разводились со скандалом

New Magazine

Самые громкие звездные расставания последних лет.

Звезды, которые разводились со скандалом
Фото: New MagazineNew Magazine

Моргенштерн

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Точку в своих отношениях эта звездная пара поставила еще в апреле. Их брак продлился всего лишь семь месяцев. Свадебное торжество блогеры закатили такое, что говорила о нем вся Россия. Затем Моргенштерн и Дилара вынуждены были эмигрировать в Дубай. А спустя 7 месяцев развелись. Артист записал на прощание песню «Селяви», в которой рассказал, что оказался плохим мужем.

Певица Слава

Спустя 20 лет семейной жизни певица Слава рассталась со своим миллионером Анатолием Данилецким. В соцсетях певица делилась с поклонниками, как тяжело ей дался развод: буквально рыдала на камеру и жаловалась на депрессию. А 70-летний Анатолий в это время отдыхал в ночном клубе в компании молоденьких девушек.

Анжелика Агурбаш

Миллионер Николай Агурбаш стал продюсером певицы, пара узаконила свои отношения в 2001 году. И на протяжении долгих лет ничего не предвещало скандального развода знаменитостей. После рождения общего сына в отношениях пары наступил кризис. По словам певицы, супруг начал поднимать на нее руку. Поэтому вскоре она сбежала от него, последовал громкий развод.

Ксения Бородина

Мало кто догадывался, что в семье телеведущей проблемы. Ведь судя по ее страничке в социальной сети, казалось, что с мужем настоящая идиллия. Однако, как только супруги начали разводится, то тут же вынесли «ссор из избы». Выяснилось, что практически все годы брака Курбан Омаров ей изменял с разными девушками. Ксения знала, прощала и терпела. После развода началась дележка нажитого, но это ни к чему не привело. Бородина присвоила себе особняк в элитном подмосковном поселке, две квартиры, которые супруги приобретали в браке, а также все финансовые счета.

Джонни Депп

После свадьбы карьера Эмбер резко пошла в гору, а вот Депп стал все чаще прикладываться к спиртному. Позже новоявленную супругу стали замечать в связях с другими мужчинами, в том числе и с известным бизнесменом Илоном Маском. Эмбер подала на развод, назвав причину — домашнее насилие. Но в судебных заседаниях Джонни Депп опровергал эту информацию, заявляя, что никогда не поднимал руки на молодую жену.

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