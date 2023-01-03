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2 часа назад

Рудковская описала подарок от Плющенко фразой «на то, что я хочу, не хватит»

Lenta.ruиещё 2

Продюсер Яна Рудковская описала подарок, который ей на день рождения подарил супруг, фигурист Евгений Плющенко, фразой «на то, что я хочу, не хватит». Подробности сообщает «Комсомольская правда».

Рудковская о подарке Плющенко: «На то, что я хочу, не хватит»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рудковская отмечала день рождения в понедельник, 2 января. В этот день Плющенко принимал участие в ледовом шоу. В финале мероприятия продюсеру подарили букет и вывезли на лед торт. Позже Рудковская рассказала, что муж подарил ей деньги.

«Женя мне сегодня подарил миллион рублей. Пока не знаю, на что потрачу. На то, что я хочу, не хватит. Отложу пока эти деньги, потом выберу подарок», — уточнила Рудковская.

Звёзды,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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