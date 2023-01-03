Знаменитости рассказали о своих новогодних утренниках

— В итоге все подумали, что так было задумано. Когда я пришла за кулисы крайне расстроенная, меня, наоборот, похвалили, — говорит актриса. — Сказали, что выглядело все очень весело. Номер получился отличный, самый лучший! Я воспряла духом и поняла, что на сцене можно обыграть все что угодно — даже упавшую с тебя юбку. Главное — нужно вовремя сообразить, как из ситуации выйти.