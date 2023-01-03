Сергей Лазарев неловко пошутил в адрес Леры Кудрявцевой

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева подкололи друг друга в комментариях к публикации телеведущей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Кудрявцева опубликовала видео с премий, которые они в разные годы вели с Лазаревым.
«20 лет терплю тебя. Как же быстро летит время! Сколько всего было, сколько еще будет», — подписала видео артистка.
В ответ на это Лазарев пошутил, что Кудрявцева украла у него подпись.
«Ты украл мою молодость», — ответила телеведущая.
«Я вообще лучшие годы тебе отдал, а ты высосала из меня мою молодость и нашла помоложе», — написал Лазарев.