Сергей Лазарев неловко пошутил в адрес Леры Кудрявцевой

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева подкололи друг друга в комментариях к публикации телеведущей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Кудрявцева опубликовала видео с премий, которые они в разные годы вели с Лазаревым.