Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
21 минуту назад

Сергей Лазарев пошутил, что отдал Кудрявцевой лучшие годы

Газета.Ru

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева подкололи друг друга в комментариях к публикации телеведущей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Кудрявцева опубликовала видео с премий, которые они в разные годы вели с Лазаревым.

Сергей Лазарев неловко пошутил в адрес Леры Кудрявцевой
Фото: газета.ругазета.ру

«20 лет терплю тебя. Как же быстро летит время! Сколько всего было, сколько еще будет», — подписала видео артистка.

Лель раскрыла правду о конфликте с Кудрявцевой

В ответ на это Лазарев пошутил, что Кудрявцева украла у него подпись.

«Ты украл мою молодость», — ответила телеведущая.

«Я вообще лучшие годы тебе отдал, а ты высосала из меня мою молодость и нашла помоложе», — написал Лазарев.

Звёзды,Сергей Лазарев,Лера Кудрявцева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители