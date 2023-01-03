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1 час назад

Дженнифер Лопес поделилась ранее не изданными кадрами со свадьбы с Беном Аффлеком

Super.ru

Джей Ло попрощалась с 2022-м в лучших традициях Инстаграма (запрещен в РФ) и выложила в Сеть видео с памятными моментами прошедшего года. Естественно, особенно ярким периодом в жизни звезды стал конец лета: в августе влюбленные Лопес и Аффлек наконец-то сыграли свадьбу. Несмотря на миллионы поклонников пары по всему миру, Дженнифер и Бен постарались сохранить интимность момента и практически не делились фотографиями с торжества.

Лопес поделилась ранее не изданными кадрами со свадьбы
Фото: Super.ruSuper.ru

Однако в предновогоднем видео певицы несколько снимков с одной из главных свадеб года все-таки промелькнуло. На не опубликованных ранее фото счастливые Дженнифер и Бен позируют в свадебных нарядах. Считаем, что такие милые кадры лучше увидеть поздно, чем никогда!

Super.ru

Хотя свадьба звездной парочки уже в прошлом, Дженнифер и Бен продолжают оставаться самыми милыми возлюбленными во всем Голливуде! Голубки регулярно ходят на свидания и поражают поклонников подробностями своего романа. Например, совсем недавно стало известно, что Аффлек выгравировал на обручальном кольце своей возлюбленной.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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