Лопес поделилась ранее не изданными кадрами со свадьбы

Джей Ло попрощалась с 2022-м в лучших традициях Инстаграма (запрещен в РФ) и выложила в Сеть видео с памятными моментами прошедшего года. Естественно, особенно ярким периодом в жизни звезды стал конец лета: в августе влюбленные Лопес и Аффлек наконец-то сыграли свадьбу. Несмотря на миллионы поклонников пары по всему миру, Дженнифер и Бен постарались сохранить интимность момента и практически не делились фотографиями с торжества.

Фото: Super.ru Super.ru

Однако в предновогоднем видео певицы несколько снимков с одной из главных свадеб года все-таки промелькнуло. На не опубликованных ранее фото счастливые Дженнифер и Бен позируют в свадебных нарядах. Считаем, что такие милые кадры лучше увидеть поздно, чем никогда!

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