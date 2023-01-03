Волочкова заявила, что ездит на Мальдивы как на дачу

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что готовится к традиционной поездке на Мальдивы.

«Завтра я уже буду там! В моем любимом райском месте! Мальдивы. Я туда как на дачу», — подписала снимок артистка.

Балерина не уточнила, возьмет ли в грядущую поездку своего нового избранника — жениха Дмитрия. Ранее Волочкова рассказала о планах сыграть свадьбу в Лапландии в 2023 году. Она выразила желание отпраздновать торжество «по-русски». Танцовщица собирается предстать на свадьбе в костюме Снегурочки. Также балерина хочет приехать на торжество на санях с оленями.