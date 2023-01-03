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33 минуты назад

Максим Виторган и Нино Нинидзе встретили Новый год вместе на фоне слухов о расставании

runews24.ru

Слухи возникли весной 2022 года, когда Виторган уехал в Израиль, оставив Нинидзе в России. Как и говорила актриса, слухи врут.

Виторган и Нинидзе встретили Новый год вместе
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе встретили Новый год вместе на фоне слухов о расставании. Видео с ними опубликовала подруга Нинидзе в своей соцсети.

Нино вместе с другим участником праздника Шурой из группы «Би-2» исполнила песню под гитару.

Слухи о расставании пары появились весной 2022 года: Виторган улетел в Израиль, и Нинидзе осталась в России. Актриса призывала поклонников не верить слухам, а в интервью на YouTube-шоу «Георгий за кадром» рассказывала, что ее жизнь в последнее время стала сильно меняться, и ей трудно и тяжело.

Звёзды,Нино Нинидзе,Максим Виторган,
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