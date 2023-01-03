Дотянуться до звезд: закулисье работы с именитыми артистами

Их работа чаще всего скрыта от посторонних глаз. Но успех артиста, блогера, признанного эксперта, чаще всего зависит не только от его таланта, но и от слаженной работы команды во главе с продюсером. Мы пообщались с менеджером по работе со звездами Insight People Еленой Леви и линейным продюсером Кристиной Золотаревой и задали им вопросы о внутренней кухне их работы.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Елена, работа со звездными блогерами – это взаимодействие с личностью, которая уже стала знаменитой и, возможно, имеет определенный опыт взаимодействия с продюсером. Как Вы находите подход к каждому и как строится общение?

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Моя задача – подвести блогера к подписанию договора, учитывая весь бэкграунд артиста. Наша работа с кем-то ведется месяц, с кем-то три месяца. Были кейсы, когда мы вели переговоры почти полгода. Поэтому, когда мы начинаем работать со звездным блогером, надо создать все условия для комфортного общения. И наша компания, и артист должны чувствовать себя в безопасности. Мы работаем с творческим направлением, поэтому мне и моим коллегам в работе нужно быть очень внимательными к другим людям.

Что касается подхода и алгоритма работы с топовыми блогерами, артистами, музыкантами, которые уже на данный момент имеют определенную репутацию и статус, она всегда индивидуальна. К актеру нужен один подход с акцентом на определенные моменты, связанные с творческой деятельностью; блогеру важны другие направления развития и продвижения в Insight People; а для продвижения музыканта важны совсем другие задачи. Поэтому с самого первого дня знакомства, когда мы начинаем обсуждать наше сотрудничество, я изучаю весь объем информации, который можно найти относительно того человека, с кем у меня будут переговоры, максимально стараюсь быть в курсе его контента, чтобы понимать, что за личность передо мной. Дальше, учитывая это, мы начинаем разговаривать про то, что бы хотелось получить, какие цели и задачи у человека, к чему он стремится. Исходя из этого мы уже начинаем выстраивать нашу работу. Параллельно решаем творческие задачи, юридические вопросы. Поэтому на момент подписания документа, как правило, мы уже понимаем, куда мы будем идти и посредством каких инструментов, которые есть у Insight People, будем это делать.

Как только мы скрепили письменно наши договоренности, в первую очередь, собирается большая встреча, на которую приглашаются главы всех департаментов в Insight People: отдел линейного продюсирования, маркетинга, SMM и Digital, музыкальное направление и так далее. Несмотря на то, что с блогером продолжают работать уже мои коллеги, я поддерживаю связь с артистом, стараюсь быть в курсе успехов, проблем, вопросов, поддерживать его. И всегда приятно быть в теме и слышать положительные отзывы, что все нравится и есть результаты.

ЕСЛИ Я В INSIGHT PEOPLE, ТО Я ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ

Что вас вдохновляет в работе?

В первую очередь меня вдохновляет в моей работе наш руководитель – Алина Зиннатуллина. Вдохновляет своей собранностью, умом, молодостью, красотой мудростью и желанием создавать масштабные и значимые проекты.

Назовите три определения, которыми можете охарактеризовать команду Insight People?

Команда Insight People – это очень коммуникабельные люди, добрые, отзывчивые и, абсолютно точно, – люди, любящие свою работу и дело, которым они занимаются.

Подводя итоги уходящего года, какое достижение Insight People в этом году вы бы отметили?

За год нашей работы резиденты Insight People действительно стали единым сообществом людей, которые поддерживают друг друга в любых начинаниях. И это очень здорово и важно. Это такая некая семейственность у ребят, не навязанная извне, а рожденная внутри команды. И это очень важно и значимо. Я вижу, как ребята поддерживают друг друга, как это все развивается. Из показательных примеров – форум «Поколение Insight», который состоялся в Москве в сентябре. Мероприятие собрало более 600 резидентов из регионов. И наши топовые блогеры, артисты, певцы тоже принимали активное участие в форуме, выступали, коллаборировались, снимали вместе с ребятами из регионов видео. Это был такой большой показатель роста и осознания того, что если я в Insight People, то я часть большой команды.

Дотянуться до звезд… Эту дорогу можно преодолеть лишь маленькими шагами или большим прыжком? Есть ли секрет чудесного превращения в успешного блогера?

На самом деле у всех по-разному складываются пути, нет единого выстроенного механизма, потому что может сработать и так, и так. Но, конечно, нужно идти большими прыжками. Главное в работе блогера – дисциплина, регулярная работа над контентом и его улучшением. А когда в жизни блогера появляется какой-то новый проект, который может дать новые возможности, надо прыгать в него с головой и выжимать из этого максимум. Ведь в дальнейшем это может принести большие победы.

При этом большими шагами должны двигаться не только блогеры, но и команда, основополагающая для любого артиста. Если продюсер изучает тенденции, следит за новинками медиапространства, то успех непременно придет.

Как строится работа с блогером? Это всегда рабочий алгоритм или индивидуальный подход к каждому случаю?

Мы работаем по выстроенным алгоритмам, но с индивидуальным подходом. То есть у нас есть ряд обязательных дел, которые мы должны выполнить, чтобы иметь базу для дальнейшей работы, например съемка видеовизитки для кастингов. Алгоритмы нужны для четкой работы, есть моменты, на которые мы обязательно обращаем внимание: какая целевая аудитория, что ей интересно, как с этой аудиторией работать этому блогеру. Также мы прорабатываем дорожную карту, чтобы в любой момент посмотреть, какая работа была проделана, что у нас сработало, что не сработало, к чему стремимся. Но индивидуальный подход – это все равно основа, поскольку артист – это уникальное звено, все разные, и невозможно всех подогнать под одну гребенку.

Работа продюсера чаще всего скрыта от глаз посторонних. Приоткройте завесу тайны. Как строится взаимодействие и в чем бывают сложности?

Да, как правило, так и происходит на самом деле, потому что артист – это бренд, на который все работают. Подписчикам всегда интересно наблюдать непосредственно за тем человеком, который цепляет. Творческие люди – это всегда, про огромное количество идей и желаний. Но, прежде чем создавать какой-либо проект, мы анализируем рынок, актуальность темы и необходимости запуска. Сложности, наверное, бывают в ритме работы. Потому что ты всегда должен быть на связи. Бывают проекты, которые надо сделать здесь и сейчас, ведь если, например, ты ответишь завтра – это уже будет неактуально. Надо быть мобильным, подстраиваться под резкие изменения: смену контента, площадки (сегодня – съемки на улице, завтра – в павильоне), знать и понимать особенности всех социальных сетей.

Без каких личных качеств и навыков, на ваш взгляд, блогеру не добиться успеха?

Важное качество – целеустремленность, потому что блогер не может быть человеком, которому ничего не нужно. Более того, сейчас очень ценятся эксперты. Ты должен занимать какую-то нишу, быть лицом, голосом, личностью. И если ты имеешь свое мнение, ты можешь его высказать. Еще одно качество – это умение быстро перестраиваться. Потому что, опять же, съемок может быть очень много. Сегодня ты должен заплакать на камеру, завтра – засмеяться, послезавтра – перевоплотиться в строителя. И во всем этом ты должен быть органичен, потому что люди сразу считают неискренность. Неординарность – еще одно важное качество. Чем ты креативнее, чем круче твой подход к тому или иному делу, тем быстрее тебя запоминает аудитория. И конечно, успех зависит еще от умения прислушиваться и отсеивать какие-то вещи, которые действительно тебе не подходят.

Чья история успеха среди блогеров Insight People Вас вдохновила в этом году?

Хочется отметить Сашу Стоуна. За год этот резидент стал очень востребованным, он снимает качественный и интересный контент, его аудитория растет, принял участие в шоу «Звезды в Африке», стал ведущим. Проделана огромная работа Саши и нашего агентства, и эта коллаборация дала такие плоды. Уверена, что через год будет только больше и мощнее. Также хочется отметить братьев Калагур. Это два талантливых резидента, которые выпустили свое шоу «Голая готовка». Их шоу заинтересовало издание The VOICE и теперь оно выпускается совместно с порталом. И сегодня мы видим колоссальный рост по просмотрам роликов. Это заметили и на Comedy Club, пригласив ребят рассказать о шоу в одном из выпусков. Ещё один кейс – Оля Краснова. Это наше «солнышко», которое поучаствовало сразу в двух проектах: «Х-Фактор» и «Залетай в тренды» на платформе ВК, где ее очень тепло встретили звезды и отметили, что она пишет классные треки. Я считаю, что для начинающего музыканта – это прорыв. На самом деле, об успехах наших блогеров можно говорить часами, ведь у каждого из них найдется интересный кейс.

Миллионы блогеров в соцсетях ждут своего звездного часа и приглашения от продюсера. Как блогеру обратить на себя внимание: продолжать снимать качественный контент и надеяться быть замеченным или не терять времени понапрасну и самому заявлять о себе продюсеру?

Сто процентов нужно заявлять о себе, а не сидеть и ждать, когда тебя заметят. Но говорить не просто, что я классный, посмотрите на меня. Любой продюсерский центр всегда смотрит на конкретный материал. Если ты хочешь прийти в продюсерское агентство, покажи яркий, качественный контент, принеси наработки, какой контент ты хочешь делать вместе с нами, интересные проекты, демозаписи, чтобы мы понимали, что уже есть и в каком направлении мы можем пойти вместе. Мы должны понимать потенциал. Да, бывают случаи, что талантливых ребят продюсер сам может заметить в социальных сетях, но это редкость. Когда ты приходишь в продюсерский центр, ты должен быть готов ответить на любой вопрос о себе и обязательно с пониманием того, чего ты хочешь достичь.

В чем преимущества у блогера, который работает с продюсером Insight People?

Во-первых, эта структурирование. Опять же, когда у блогера рождается какая-то идея, он не знает, куда ее отправлять, как реализовать. Продюсер – это тот человек, который дает опору и подсказывает путь. Во-вторых, это организация съемок. Блогер занимается непосредственно творчеством, не тратя время на взаимодействие с подрядчиками. В-третьих, конечно же, мощная поддержка. Когда блогер не знает, как лучше снять, какое мероприятие посетить, всегда можно прийти к продюсеру и спросить. И, как правило, все советы работают, потому что опыт продюсера наработан годами.

Какие направления контента актуальны сегодня для продюсирования?