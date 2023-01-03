Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Селена Гомес и Никола Пельтц-Бекхэм набили одинаковые тату: фото

Super.ru

Певица и актриса Селена Гомес, сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и его жена Никола Пельтц отметили Новый год вместе. Компания отправилась в Мексику на курорт Кабо-Сан-Лукас. Казалось бы, ну и что такого? А мы ответим: например, то, что Никола и Селена вдруг решили рассказать всему миру о том, что они лучшие подруги.

Селена Гомес и Никола Пельтц набили одинаковые тату: фото
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Ну и чтобы не быть голословными, отметили Новый год вместе и опубликовали подробный фотоотчет (ну а папарацци пришли им на помощь). В нем прекрасно все: Никола и Селена в одинаковых ультракоротких платьях, держащиеся за руки, парные тату, которые девушки себе набили, ну и фото в купальниках во всевозможных ракурсах на яхте (разнообразие снимков одних только ягодиц Селены, томно выходящей из воды, впечатляет). Спокойно, муж Николы там действительно был и засветился почти на всех кадрах. И, судя по его неизменной добродушной улыбке, был всем весьма доволен.

Звёзды,Никола Пельтц,Виктория Бекхэм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители