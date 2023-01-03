Селена Гомес и Никола Пельтц набили одинаковые тату: фото

Певица и актриса Селена Гомес, сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин и его жена Никола Пельтц отметили Новый год вместе. Компания отправилась в Мексику на курорт Кабо-Сан-Лукас. Казалось бы, ну и что такого? А мы ответим: например, то, что Никола и Селена вдруг решили рассказать всему миру о том, что они лучшие подруги.

Ну и чтобы не быть голословными, отметили Новый год вместе и опубликовали подробный фотоотчет (ну а папарацци пришли им на помощь). В нем прекрасно все: Никола и Селена в одинаковых ультракоротких платьях, держащиеся за руки, парные тату, которые девушки себе набили, ну и фото в купальниках во всевозможных ракурсах на яхте (разнообразие снимков одних только ягодиц Селены, томно выходящей из воды, впечатляет). Спокойно, муж Николы там действительно был и засветился почти на всех кадрах. И, судя по его неизменной добродушной улыбке, был всем весьма доволен.