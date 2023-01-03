Джоли заметили на свидании с 26-летним актером: фото

Голливудская дива начала год в приятной и, надо сказать, довольно молодой компании. Как сообщает издание Daily Mail, Джоли заметили в одном из лондонских кафе со звездой сериала «Нормальные люди» 26-летним Полом Мескалом. Неожиданная парочка мило попивала кофеек, когда один из очевидцев подловил их и сфотографировал. Встреча вряд ли носила романтический характер, ведь рядом с молодым актером и Анджелиной сидела ее дочь Шайло.