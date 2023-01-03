Зепюр Брутян сняла новогоднее видео с мамой Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором дарит подарок своей свекрови.

Брутян вместе с мужем Павлом Прилучным приехали к маме актера, чтобы вручить новогодний подарок — велотренажер. На видео свекровь распаковывает подарок, а затем благодарит сына и невестку.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе 2022 года. Для Прилучного этот брак стал вторым: с 2011 по 2020 год он был женат на Агате Муцениеце. У экс-супругов двое общих детей: 9-летний Тимофей и 6-летняя Мия.