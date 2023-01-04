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1 час назад

Бывшие супруги Глеб Матвейчук и Елена Глазкова проводят новогодние праздники вместе

Газета.Ruиещё 1

Брак артистов Елены Глазковой и Глеба Матвейчука распался в прошлом году. Но как пишет "Федеральное агентство новостей", экс-супруги сохранили дружеские отношения.

Матвейчук и Глазкова проводят новогодние праздники вместе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В этом году новогодние праздники они проводят вместе. У пары двое детей — четырехлетняя Алиса и двухлетний Александр. Именно для них бывшие супруги продолжают поддерживать семейную атмосферу.

Глазкова опубликовала совместное фото на фоне елки, пишет StarHit.

"И к нам все-таки заглянул Дед Мороз. Все счастливы: и родители, и дети", — подписала снимок бывшая супруга Матвейчука.

Звёзды,Глеб Матвейчук,
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