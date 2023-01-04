Матвейчук и Глазкова проводят новогодние праздники вместе

Брак артистов Елены Глазковой и Глеба Матвейчука распался в прошлом году. Но как пишет "Федеральное агентство новостей", экс-супруги сохранили дружеские отношения.

В этом году новогодние праздники они проводят вместе. У пары двое детей — четырехлетняя Алиса и двухлетний Александр. Именно для них бывшие супруги продолжают поддерживать семейную атмосферу.