Матвейчук и Глазкова проводят новогодние праздники вместе

Брак артистов Елены Глазковой и Глеба Матвейчука распался в прошлом году. Но как пишет "Федеральное агентство новостей", экс-супруги сохранили дружеские отношения.
В этом году новогодние праздники они проводят вместе. У пары двое детей — четырехлетняя Алиса и двухлетний Александр. Именно для них бывшие супруги продолжают поддерживать семейную атмосферу.
Глазкова опубликовала совместное фото на фоне елки, пишет StarHit.
"И к нам все-таки заглянул Дед Мороз. Все счастливы: и родители, и дети", — подписала снимок бывшая супруга Матвейчука.