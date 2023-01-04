Успенская вышла на публику с «голыми ягодицами»

Королева шансона Любовь Успенская не пренебрегает любыми возможностями впечатлись свою аудиторию, даже если дело касается шокирующих образов. И, хотя, раньше певица не отличалась настолько откровенными луками, в последний раз ей захотелось примерить на себя нечто такое, что не оставит равнодушным никого.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

На выступление в Сочи дива явилась в безусловно современном, но в какой-то степени чересчур откровенном луке: это были полупрозрачные лосины, частично оголяющие пятую точку владелицы наряда, черный кожаный боди с ярко выраженной зоной декольте.

Говоря коротко, из прикрытого у 68-летней артистки не осталось ничего. Сказать, что Любовь Залмановна выглядела эффектно ничего не сказать. Но за образ она отхватила от публики сравнение с Мадонной (Madonna), как мы понимаем, в негативном ключе.

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Кто бы мог подумать, что между разбитной зарубежной звездой и элегантной исполнительницей «Кабриолета» можно найти что-то общее…