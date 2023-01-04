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1 час назад

Успенская вышла на публику с «голыми ягодицами»

Popcake.tv

Королева шансона Любовь Успенская не пренебрегает любыми возможностями впечатлись свою аудиторию, даже если дело касается шокирующих образов. И, хотя, раньше певица не отличалась настолько откровенными луками, в последний раз ей захотелось примерить на себя нечто такое, что не оставит равнодушным никого.

Успенская вышла на публику с «голыми ягодицами»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

На выступление в Сочи дива явилась в безусловно современном, но в какой-то степени чересчур откровенном луке: это были полупрозрачные лосины, частично оголяющие пятую точку владелицы наряда, черный кожаный боди с ярко выраженной зоной декольте.

Говоря коротко, из прикрытого у 68-летней артистки не осталось ничего. Сказать, что Любовь Залмановна выглядела эффектно ничего не сказать. Но за образ она отхватила от публики сравнение с Мадонной (Madonna), как мы понимаем, в негативном ключе.

Popcake.tv

Кто бы мог подумать, что между разбитной зарубежной звездой и элегантной исполнительницей «Кабриолета» можно найти что-то общее…

Но в сети считают, что российская звезда перебарщивает с откровенностью в возрасте 68 лет. «Что за мода пошла бабушкам выряжаться в трусы без юбок? Неприятно смотреть», «Женщина взрослая уже, а ягодицы наружу. Хотя именно на ней вполне гармонично это выглядит, но я все же против», — пишут в сети.

Звёзды,Любовь Успенская,Мадонна,
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