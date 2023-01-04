Где отдыхают российские звезды в новогодние каникулы

Традиционно в январе весь шоу-бизнес уходит на каникулы: концерты, съемки ставятся на паузу. Кто-то уезжает погреться на солнышке под пальмой возле моря, кто-то предпочитает активно отдохнуть и отправляется в горы кататься на лыжах и сноуборде. Где знаменитости любят проводить январские выходные – в материале Москвы 24.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Каникулы в Мексике

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Семья Оксаны Самойловой и Джигана в январе 2022 года отправилась в Мексику. Каждое их утро начиналось с серфинга, писала жена рэп-исполнителя в своих соцсетях. В перерывах между отдыхом на пляже звездная семья уделяла время культурной программе и изучала местные достопримечательности (например, пирамиды племени Майя). Во время отдыха семейства в Мексике были новости о том, что на курорт надвигается цунами – погода в стране непредсказуемая. К счастью, все обошлось.

Экстремальная Колумбия и спокойная Доминикана

Бизнесмен и рэп-исполнитель Тимати решил отдохнуть в экстремальных условиях и улетел в январе 2022 в Колумбию вместе со своими детьми Алисой и Ратмиром. Вместе они занимались серфингом.

"Мечта, кататься вместе с детьми, провожая закаты в тропических водах, все ближе. Жаль в моем детстве не было серфинга", – делился он в своих соцсетях.

Экс-коллега Тимати по лейблу BlackStar Пашу вместе с женой, певицей Ханной, дочерью и родителями отдали предпочтение спокойной Доминикане.

"У нас тут отдых для старичков: вилла, гольф-кар, игры в гольф. О таком я даже не мечтала", – признавалась Ханна в соцсетях.

Зимний Узбекистан

Но не все хотят менять настоящую зиму на жаркие курорты. Актриса Лиза Арзамасова и ее муж, фигурист и режиссер театрализованных шоу Илья Авербух отправились в новогодние каникулы в Узбекистан. Там артистка впервые встала на лыжи.

"Как я раньше ездила в горы?.. Пока вся компания шла на подъемники и спускалась вниз, я комфортно проводила время в кафешке за чашечкой душистого чая. Встречала всех у подножья горы и с удовольствием слушала рассказы и впечатления" – рассказала подписчикам Арзамасова.

Во льдах Антарктиды

Телеведущая и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова свои новогодние каникулы однажды проводила в Антарктиде. По ее словам, побывать на континенте было ее мечтой.

"Красота вокруг просто завораживает! Пятьдесят оттенков белого и сто оттенков голубого", – писала о своих эмоциях артистка.

Во время своего путешествия Орлова даже успела познакомиться с пингвинами: по ее словам, животные производят неизгладимое впечатление.

Традиционные Мальдивы

Мальдивы для звезд отечественного шоу-бизнеса – одно из любимых мест для зимнего отдыха. Мягкий и комфортный климат, бирюзовый, как с картинки, Индийский океан, белоснежный песок, пальмы – за это острова всегда считали отличным местом для семейного, романтического и уединенного отдыха.

По данным СМИ, это одно из любимых мест певицы Полины Гагариной. Сюда артистка прилетает несколько раз в год с детьми. Гагарина не стала изменять традициям и в новогодние каникулы 2022 года.

Там же отдыхала и актриса Янина Студилина вместе с дочерью Аней. Здесь они отметили первый пятилетний юбилей девочки.

Певица Зара на Мальдивах в 2022 году решила уединиться, чтобы восстановить свои силы.