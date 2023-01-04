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45 минут назад

Анита Цой призвала Бузову выйти замуж, пока та не стала "старой бабкой"

Газета.Ruиещё 2

Певица Анита Цой посоветовала Ольге Бузовой срочно искать мужа, пока ей не исполнилось 40 лет.

Анита Цой призвала Бузову выйти замуж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Цой убеждена, что амбиции нормальны для артиста, который хочет достичь большого успеха, но не для женщины. Об этом пишет "МК".

"Оля, слушай меня. В сорок лет ты – старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!" - сказала Цой.

По мнению артистки, достижения и заработки – "это все мишура":

"Перед Богом, когда наступает самый главный момент в конце жизни, мы все равны. В тот момент никому ничего не нужно будет", - добавила она.

Анита Цой уже более 30 лет состоит в браке со своим мужем Сергеем.

Звёзды,Анита Цой,
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