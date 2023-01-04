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39 минут назад

Брэда Питта заметили на отдыхе с обнаженной возлюбленной

Super.ru

Пока многие из нас утопают в сугробах и корочках от мандаринов, Питт и его новая пассия купаются в солнечных лучах и любви в Мексике.

Брэда Питта заметили на отдыхе с обнаженной возлюбленной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание Page Six, актера и его возлюбленную Инес де Рамон заметили полуобнаженными на одном из курортов в Кабо-Сан-Лукас. Сладкая парочка расположилась на шезлонгах у бассейна. При этом Брэд увлеченно читал толстую папку, напоминающую сценарий, а Инес, кажется, просто наслаждалась жизнью.

Снимки папарацци получились особенно горячими не только из-за мексиканской погоды, но и из-за внешнего вида влюбленных. Роскошная брюнетка предпочла предстать перед возлюбленным топлес и прикрыла только нижнюю часть тела. А 59-летний Питт тоже в грязь лицом не ударил и продемонстрировал поджарый торс.

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Похоже, отношения парочки давно перестали быть просто интрижкой. Ведь влюбленные теперь не скрывают ничего ни друг от друга, ни от общественности. К слову, Питт даже свой день рождения всецело посвятил Инес: возлюбленные очень мило провели время вместе.

Звёзды,Брэд Питт,
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