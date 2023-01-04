Муцениеце рассказала о тяжелой беременности двойней во сне

33-летняя актриса театра и кино латвийского происхождения Агата Муцениеце рассказала о сне, который произвел на ее тяжелое впечатление.
Напомним, что актриса разрешила провести время своему бывшему супругу актеру Павлу Прилучному и его новой жене актрисе Зепюр Брутян с детьми на новогодних праздниках, оставшись в одиночестве. Видимо, из-за переживаний ей приснился специфический сон о сложной беременности.
На своей странице в социальных сетях артистка рассказала, что во сне она ждала рождение двойняшек, но один 5-месячный плод не выжил из-за того, что другой младенец в утробе был старше и появился на свет.
«Я думала: как родить одного, при этом не повредив второго?», — делится артистка мыслями с подписчиками.
По словам Муцениеце, сон стал для нее сущим кошмаром.
Пользователи в сети связали этот сон с переживаниями актрисы из-за происходящих событий в ее семейной жизни. Ведь у ее бывшего мужа скоро будет новый ребенок от Зепюр Брутян.