Муцениеце рассказала о тяжелой беременности двойней во сне

33-летняя актриса театра и кино латвийского происхождения Агата Муцениеце рассказала о сне, который произвел на ее тяжелое впечатление.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Напомним, что актриса разрешила провести время своему бывшему супругу актеру Павлу Прилучному и его новой жене актрисе Зепюр Брутян с детьми на новогодних праздниках, оставшись в одиночестве. Видимо, из-за переживаний ей приснился специфический сон о сложной беременности.

На своей странице в социальных сетях артистка рассказала, что во сне она ждала рождение двойняшек, но один 5-месячный плод не выжил из-за того, что другой младенец в утробе был старше и появился на свет.

«Я думала: как родить одного, при этом не повредив второго?», — делится артистка мыслями с подписчиками.

По словам Муцениеце, сон стал для нее сущим кошмаром.