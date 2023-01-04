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49 минут назад

Агата Муцениеце рассказала о тяжелой беременности двойней во сне

runews24.ru

33-летняя актриса театра и кино латвийского происхождения Агата Муцениеце рассказала о сне, который произвел на ее тяжелое впечатление.

Муцениеце рассказала о тяжелой беременности двойней во сне
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, что актриса разрешила провести время своему бывшему супругу актеру Павлу Прилучному и его новой жене актрисе Зепюр Брутян с детьми на новогодних праздниках, оставшись в одиночестве. Видимо, из-за переживаний ей приснился специфический сон о сложной беременности.

На своей странице в социальных сетях артистка рассказала, что во сне она ждала рождение двойняшек, но один 5-месячный плод не выжил из-за того, что другой младенец в утробе был старше и появился на свет.

«Я думала: как родить одного, при этом не повредив второго?», — делится артистка мыслями с подписчиками.

По словам Муцениеце, сон стал для нее сущим кошмаром.

Пользователи в сети связали этот сон с переживаниями актрисы из-за происходящих событий в ее семейной жизни. Ведь у ее бывшего мужа скоро будет новый ребенок от Зепюр Брутян.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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