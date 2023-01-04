Наоми Кэмпбелл опубликовала редкое фото с дочерью

Наоми Кэмпбелл выложила в Сеть редкое фото со своей годовалой дочерью на новогодней вечеринке. Об этом пишет Page Six.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"С Новым годом! Дорогие, пусть Бог хранит тебя и твою семью счастливыми и здоровыми в течение всего года", - написала модель под серией снимков.

Соцсети

Кэмпбелл также поблагодарила генерального директора бренда одежды Pretty Little Thing Умара Камани и его возлюбленную Наду Адель за то, что они приняли ее и ее дочь на своем новогоднем празднике.

"Пусть Божье присутствие никогда не покидает ваше сердце. Каждой новой главе вашей жизни, пусть Господь дарует вам свою благодать и силу в 2023 году. С Новым годом!" - заявила модель.