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50 минут назад

Наоми Кэмпбелл опубликовала редкое фото с дочерью

Газета.Ru

Наоми Кэмпбелл выложила в Сеть редкое фото со своей годовалой дочерью на новогодней вечеринке. Об этом пишет Page Six.

Наоми Кэмпбелл опубликовала редкое фото с дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С Новым годом! Дорогие, пусть Бог хранит тебя и твою семью счастливыми и здоровыми в течение всего года", - написала модель под серией снимков.

Соцсети

Кэмпбелл также поблагодарила генерального директора бренда одежды Pretty Little Thing Умара Камани и его возлюбленную Наду Адель за то, что они приняли ее и ее дочь на своем новогоднем празднике.

"Пусть Божье присутствие никогда не покидает ваше сердце. Каждой новой главе вашей жизни, пусть Господь дарует вам свою благодать и силу в 2023 году. С Новым годом!" - заявила модель.

Кэмпбелл объявила, что ждет своего первого ребенка в мае 2021 года. Она не уточнила, родила ли ребенка самостоятельно или воспользовалась услугами суррогатной матери. Супермодель также еще не назвала имя дочери.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
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