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1 час назад

«Выше мамы»: в Сети обсуждают внешность 16-летней дочери Алсу

WomanHit.ruиещё 1

Алсу поделилась с подписчиками свежим фото с дочерьми: 16-летней Сафиной и 14-летней Микеллой. Певица поделилась семейной новогодней открыткой у елки, пожелав поклонникам «мира, добра, поддержки и взаимопонимания в семье».

«Выше мамы»: в Сети обсуждают внешность 16-летней дочери Алсу
Фото: WomanHit.rWomanHit.r

В комментариях фолловеры Алсу отметили, что 39-летняя певица на праздничном кадре больше похоже на старшую сестру девочек, чем на маму, а ее наследницы повзрослели и похорошели.

«Девочки — принцессы», «Все лучшее от мамы», «У вас красивые и добрые дети» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали подписчики Алсу, отметив, что 16-летняя Сафина «уже выше мамы».

Социальные сети

Напомним, что у певицы трое детей от бизнесмена Яна Абрамова, за которого она вышла замуж в 2006 году. Помимо двух дочерей, Алсу подарила предпринимателю сына по имени Рафаэль.

Звёзды,Ян Абрамов,
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