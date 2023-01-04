«Выше мамы»: в Сети обсуждают внешность 16-летней дочери Алсу

Алсу поделилась с подписчиками свежим фото с дочерьми: 16-летней Сафиной и 14-летней Микеллой. Певица поделилась семейной новогодней открыткой у елки, пожелав поклонникам «мира, добра, поддержки и взаимопонимания в семье».

Фото: WomanHit.r WomanHit.r

В комментариях фолловеры Алсу отметили, что 39-летняя певица на праздничном кадре больше похоже на старшую сестру девочек, чем на маму, а ее наследницы повзрослели и похорошели.

«Девочки — принцессы», «Все лучшее от мамы», «У вас красивые и добрые дети» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали подписчики Алсу, отметив, что 16-летняя Сафина «уже выше мамы».

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