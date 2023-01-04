Брутян назвала Прилучного «лучшим, что было» в 2022 году

Молодая жена актера рассказала о секретном ежедневнике.
Отношения Павла Прилучного, который до этого со скандалом развелся с Агатой Муцениеце, развивались стремительно: пара расписалась в мае 2022 года, что стало неожиданностью для всех, потом в августе влюбленные сыграли свадьбу, а сейчас Брутян упорно подозревают в беременности.
Сама Зепюр не комментирует эти слухи, но, традиционно подводя итоги года, заявила, что он стал для нее одним из самых лучших.
«Никогда не подводила итоги года в соцсетях… Но у меня есть секретный ежедневник, куда я пишу о событиях года. И по этим заметкам можно сразу определить, что для меня 2022 год был одним из самых лучших! В дневнике я записала: „сказочно — волшебный год“. Вот такой вот итог. Спасибо этому году за все. Особенно спасибо за тебя, Паша! Ты — лучшее, что было в этом году. Желаю всем в этом году встретить своего человека, поверить в любовь! Все мы заслуживаем этого! Главное — верить и любить» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Брутян.
Напомним, что слухи об интересном положении актрисы появились после того, как она выложила видео, на котором заметен округлившийся живот. Позже инсайдеры заявляли журналистам, что пара начала посещать перинатальный центр, однако сами актеры до сих пор никак не отреагировали на эти сообщения в СМИ.