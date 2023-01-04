Брутян назвала Прилучного «лучшим, что было» в 2022 году

«Никогда не подводила итоги года в соцсетях… Но у меня есть секретный ежедневник, куда я пишу о событиях года. И по этим заметкам можно сразу определить, что для меня 2022 год был одним из самых лучших! В дневнике я записала: „сказочно — волшебный год“. Вот такой вот итог. Спасибо этому году за все. Особенно спасибо за тебя, Паша! Ты — лучшее, что было в этом году. Желаю всем в этом году встретить своего человека, поверить в любовь! Все мы заслуживаем этого! Главное — верить и любить» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Брутян.